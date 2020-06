Santé : Le Tchad envisage un centre de recherche de "très haut niveau"

L'épreuve de la crise sanitaire liée au Covid-19 pousse le Tchad vers un renforcement de la recherche scientifique. Le ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, a évoqué mercredi la création d'un "grand centre de recherche" pour mener des études de santé en laboratoire.



Il s'est exprimé lors d'une cérémonie de remise de don de matériel de laboratoire, offert au ministère de la Santé publique par l'ambassade d'Allemagne au Tchad, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.



"C'est un laboratoire qui nous accompagnera partout. Je discutais la semaine dernière avec l'ambassadeur d'Allemagne. Il disait la chose suivante : nous voulons à travers le laboratoire mobile coopérer avec la République du Tchad pour créer un grand centre de recherche dans le domaine de laboratoire", a expliqué Pr. Mahamoud Youssouf Khayal.



Selon lui, "l'Allemagne veut accompagner le Tchad. L'Allemagne veut qu'au Tchad on ait un centre de recherche de très haut niveau. Ils ont déjà formé quelques uns. Ils préfèrent aussi former d'autres et équiper d'autres pour que la recherche biologique au Tchad soit en première position."



"Le Tchad aura son propre laboratoire digne de ce nom"



"Nous pensons qu'aucun pays du monde ne peut se développer sans la recherche scientifique", a reconnu le ministre.



Le laboratoire mobile dont dispose le Tchad est actuellement installé dans un bâtiment provisoire. Toutefois, "très prochainement, nous allons finaliser un bon bâtiment", a affirmé le ministre de la Santé publique.



"Le chef de l'État a promis que le Tchad aura son propre laboratoire digne de ce nom, le plus rapidement possible", a-t-il conclu.