Santé : Le Tchad souhaite développer la télé-médecine pour renforcer l’accès aux soins

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a échangé mercredi avec une délégation espagnole de la compagnie de technologie de l’information et de la communication sur un projet d’instauration de la télémédecine dans les grands hôpitaux du Tchad.



La délégation est conduite par Luis Rodriguez Ovejero, PDG du groupe SATEC.



"La compagnie de technologie de l’information et de la communication a fait ses preuves dans plusieurs pays européens, asiatiques et africains. La télémédecine ouvre des nouvelles possibilités et un meilleur accès aux soins a mentionné le chef de la délégation. A travers cette nouvelle technologie, le système de santé sera amélioré", explique le ministère de la Santé publique.



Selon Dr. Abdoulaye Fadoul Sabre, le projet doit se conformer à la fois aux réalités et aux besoins du pays. La nécessité de ce projet, pour lui est une priorité politique.



​Le département de la santé est engagé dans une grande réforme hospitalière dont il est impérieux que ce projet soit pris dans ces réformes. Pour la concrétisation de ce projet, le ministre a instruit la direction de la coopération de travailler avec les techniciens de la compagnie de technologie de l’information et de la communication sur le contenu du projet afin de pouvoir signer dans les jours à venir un protocole d’accord.



Un point focal au niveau du Tchad sera désigné, à la demande du ministre.