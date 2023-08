Santé : à quelle fréquence devriez-vous uriner quotidiennement ?

Il est rare que l'on se pose la question, pourtant, beaucoup ignorent combien de fois ils urinent par jour. Pourtant, il est important de savoir combien de fois nous vidons notre vessie chaque jour, car cela peut avoir un impact sur notre santé urinaire.



En effet, l'urine est le produit de filtration des reins, qui éliminent les déchets et l'eau. La vessie, quant à elle, joue un rôle dans le stockage et la vidange de l'urine. Lorsqu'elle est pleine, elle envoie un signal au cerveau pour indiquer qu'il est temps de se soulager.



Selon les experts interrogés par Eating Well, en moyenne, une personne urine environ toutes les trois à quatre heures, soit de 6 à 8 fois par jour. Cependant, des spécialistes, dont une professeure associée en urologie, expliquent qu'une fréquence de 4 à 10 fois par jour est considérée comme normale.



Cela dit, plusieurs facteurs doivent être pris en compte. La taille de la vessie, le type de liquides consommés, leur qualité, la prise de médicaments, etc. « En général, nos besoins d'uriner suivent un rythme régulier. Cependant, certaines personnes peuvent remarquer que leur fréquence urinaire varie en fonction de divers facteurs, reflétant ainsi différentes activités corporelles et environnementales », précise-t-on.



En réalité, de nombreux facteurs influencent la quantité d'urine et la fréquence des visites aux toilettes. Cela peut être lié à une grossesse, à une cystite, mais aussi à des problèmes plus sérieux tels qu'une hyperactivité vésicale, le diabète, des problèmes rénaux ou de la prostate, souligne un magazine de santé.



Cependant, les experts soulignent qu'il y a des situations qui devraient vous alerter et vous pousser à consulter un médecin : si vous urinez du sang, si vous avez des fuites urinaires, si la miction est douloureuse, si vous avez des difficultés ou une incapacité à vider votre vessie, si vous urinez plus de 10 fois par jour, ou plus de trois fois par nuit, ou au contraire, si vous passez plus de six heures sans ressentir le besoin d'uriner.



Face à ces symptômes, il est conseillé de consulter un urologue. En guise de conseil, les experts rappellent qu'il ne faut pas se retenir, lorsque l'envie d'uriner est très forte. Ignorer ce signal au fil du temps peut endommager les muscles de la vessie, entraînant des infections urinaires ou des problèmes rénaux.



L'écoute de son propre corps est essentielle, et il ne faut pas hésiter à consulter un médecin en cas de changements notables dans nos habitudes urinaires quotidiennes.