Santé de la reproduction : "la jeunesse peut se présenter comme un danger potentiel"

Une journée d'échange et de dialogue entre les parlementaires et les membres de l'association pour le bien-être familial, a eu lieu ce jeudi 15 novembre, à l'Assemblée nationale. La rencontre a permis aux membres de l'association d'échanger avec les élus du peuple sur les difficultés auxquelles les jeunes et les adolescents sont confrontés en matière de santé et de reproduction.



La question de l'éducation en santé de reproduction dans les établissements du secondaire préoccupe l'association tchadienne pour le bien-être familial et les élus du peuple. A cet effet, les participants tirent la sonnette d'alarme.



"Si l'ont peut se glorifier du fait que cette jeunesse constitue un fer de lance pour notre pays, elle peut aussi se présenter comme un danger potentiel, si l'on ne prend pas en charge les problèmes de santé de la reproduction aggravés par la pauvreté", a expliqué le député Jacques Laouhingamaye.



En initiant ces assises, les membres de l'association se sont fixés comme objectif de solliciter la représentation nationale afin de prendre à coeur la problématique de santé de la reproduction des jeunes. Après de multiples échanges, des solutions ont été proposées. Celles-ci permettront d'appuyer les efforts du gouvernement dans le domaine sanitaire.