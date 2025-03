Santé : fibrome, un obstacle pour les femmes en âge de procréer

Fibrome,un obstacle pour les femmes à l'âge de procréation. L'une des maladies qui fait rage et qui cause autant de problème tellesque l'infertilité aux femmes à un certain âge donné.



Le fibrome utérin appelé léiomyome utérin est une tumeur bénigne qui se développe à l'intérieur de l'utérus d'une femme à l'âge de procréer.ces tumeur se constituent des tissus musculaires et tissus conjonctif et peuvent varier en taille,allant de petits lésions asymptomatiques à de grosse tumeurs pouvant causer des symptômes gênants.



Les fibromes utérins sont assez fréquents,touchant environ 20 à 30% des femmes à l'âge de procréer.les causes exacte de leur développement restent entièrement non comprises,mais sachant qu'ils sont sensibles aux hormones féminines,en particulier les oestrogènes mais généralement les symptômes les plus courants associés aux fibromes utérins sont entre autres les règles abondantes et douloureuses,la sensation de lourdeur au bas ventre,la douleur pelvienne,les douleurs lors du rapport sexuel,la constipation et l'envie fréquent d'uriner.



Ils peuvent également causer des complications telles que l'infertilité et l'anémie dû à des saignements excessifs. Allant dans le même contexte,une femme nommée Naryade Ariette du quartier de Gassi a confessé avoir souffert de cette maladie durant une année.



Dans son explication, qu'elle pensait que c'était les règles douloureuses ou les infections mais lorsqu'elle sait rendu à l'hôpital et suite à un résultat d'examen d'échographie qui révèle qu'elle souffre de fibrome et que son état demande à être opéré le plus tôt que possible, immédiatement ils ont procédé à la processus de son opération à l'hôpital nôtre dame des Apôtres.



Pendant l'opération,qu'elle ne ressentait pas la douleur à cause des médicaments qu'ils l'ont injecté ,7 fibromes ont été enlevés mais ils restaient les plus petits, d'après le gynécologue en charge de son opération,lui a clairement dit,s'il ôtait les plus petits restant, il y'aura forte probabilité qu'elle perde la vie.



Pour elle, l'opération s'est bien passée et elle est hors du danger mais qu'elle a été recommandé de concevoir six mois après si elle souhaite être mère sinon qu'à la place de l'enfant,ces fibromes reviendront et faudra faire des examens après une année si nécessaire pour éviter la complication ou la dégradation.



Le diagnostic des fibromes peut être fait par l'échographie,IRM où hystéroscopie.leur traitement dépend de leur taille et leur localisation des fibromes ainsi que des symptômes qu'ils provoquent.Il peut aller de simple mesure de surveillance des traitements médicaux ou chirurgicaux tels que l'embolisation des artères utérines ou l'ablation des fibromes par laparoscopie.



Il est recommandé aux femmes présentant des symptômes des fibromes utérins de consulter leur médecin pour obtenir un diagnostic précis et discuter sur les options des traitements. Mogota Clarisse.