Santé : la 21ᵉ équipe médicale de l’Hôpital de l’amitié Tchad-Chine offre des consultations gratuites à Gaoui

Composée de médecins spécialistes des maladies chroniques, notamment des infections, des douleurs chroniques, des troubles de la vue, ainsi que de spécialistes en ORL et en pédiatrie, l’équipe a offert des consultations médicales gratuites à une centaine de personnes venues de Gaoui et des quartiers environnants.



Tout en saluant cette initiative, les bénéficiaires n’ont pas caché leur satisfaction. Ils encouragent ce type d’actions médicales qui leur permettent de réduire les distances à parcourir vers les hôpitaux et centres de santé souvent éloignés.



Les responsables locaux, quant à eux, ont exprimé leur gratitude à l’endroit de la mission médicale chinoise, tout en appelant à la pérennisation de ces actions, qui contribuent à l’amélioration des conditions de vie des populations.



Song Zhifeng, chef de la mission médicale, a précisé que la 21ᵉ équipe médicale (Jiangxi) continuera de mettre à profit son expertise, de mettre en œuvre les dispositions du guide de la campagne « Cent équipes, mille villages » pour les consultations gratuites dans le cadre de l’aide médicale chinoise à l’étranger, et de poursuivre, parallèlement à ses activités médicales quotidiennes, des actions de santé publique variées et bénéfiques pour la population.



À travers cette action à Gaoui, la 21ᵉ mission médicale chinoise réaffirme son engagement en faveur d’une meilleure accessibilité aux soins, tout en consolidant les liens d’amitié et de coopération entre la Chine et le Tchad dans le domaine sanitaire.



Il est important de souligner qu’en complément des consultations, des médicaments essentiels ont également été distribués gratuitement aux patients.