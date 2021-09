Santé : le Tchad cherche à recruter 49 médecins spécialistes à l’international

La rencontre consiste à faire l’état de lieu du processus de recrutement des spécialistes, informe le département ministériel. Dans le cadre du renforcement des capacités techniques des structures hospitalières et l’amélioration de l’offre et de la qualité de soins, le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale a lancé en avril 2021 un avis de recrutement international de 49 médecins spécialistes.



Dr Hamid Djabar, membre du comité chargé de recrutement, par ailleurs directeur général de l’hôpital de l’amitié Tchad- Chine, a présenté le compte rendu des différentes réunions organisées par le comité tout en parlant de l’évolution des activités. Le comité a enregistré des dossiers de candidature.



Le ministre Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul a exhorté les membres du comité technique du projet de recrutement à poursuivre le travail suivant les dossiers en leur possession et d’initier des entretiens avec les candidats. Le travail doit être fait en fonction des besoins exprimés par les formations sanitaires, a-t-il souligné.



Le ministre a demandé au comité de prendre attache avec le centre de support en santé internationale pour voir dans quelle mesure appuyer le comité à identifier les spécialistes.