Secteur élevage : le Tchad et le Brésil veulent relancer leur coopération

Le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Gayang Souaré, a reçu jeudi dans son cabinet, l’ambassadeur du Brésil au Tchad, Mme. Vivian Loss San Martin.



Au menu de la rencontre, la relance de la coopération entre le Tchad et le Brésil dans le domaine de l’élevage et de la production animale.



Au cours des échanges, les deux personnalités ont convenu de renouer les partenariats entre leurs deux institutions en relançant le chantier du complexe agricole et industriel de Koundoul d’une part, et en recherchant d’autres possibilités d’initier des projets dans les sous-secteurs de l’élevage d’autre part.