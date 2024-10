Sécurité Maritime : La Côte d'Ivoire accueille son sixième patrouilleur hauturier "Vaillance"

La cérémonie, présidée par le ministre d'État et ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a également vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, dont Amadou Coulibaly, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement et Touré Mamadou, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique.



Symbolique du Navire

Dans son discours, Kaba Nialé a souligné que le patrouilleur représente bien plus qu'un simple instrument de défense. Elle l’a décrit comme un symbole de l'engagement du Chef de l'État à protéger la patrie et ses valeurs, ainsi qu'une illustration de la capacité collective à surmonter les défis avec résilience.



Importance Stratégique

Le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a exprimé sa satisfaction quant à l'acquisition de ce patrouilleur, qui renforce les capacités de l'armée ivoirienne face à des menaces croissantes telles que le terrorisme, la piraterie maritime et le trafic de drogue.



Caractéristiques Techniques

Conçu par ISRAEL SHIPYARD, le patrouilleur "Vaillance" possède des caractéristiques impressionnantes :

Longueur : 46,80 m

Largeur : 8,63 m

Tirant d'eau : 2,40 m

Déplacement : 330 T

Capacité opérationnelle : 5000 nautiques des côtes

Équipage : 24 marins

Durée de séjour en mer : 2 semaines



Le navire est équipé de moyens de lutte anti-surface et de défense anti-aérienne, permettant d'atteindre des cibles à plus de 2000 m. Il a déjà participé à plusieurs opérations dans les eaux ivoiriennes.



La mise en service du patrouilleur "Vaillance" souligne l'engagement de la Côte d'Ivoire à renforcer sa sécurité maritime et à protéger ses intérêts nationaux dans un environnement de plus en plus complexe et menaçant.