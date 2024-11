INTERNATIONAL Sécurité et développement : la Russie et l'Afrique unissent leurs forces contre le terrorisme

Alwihda Info | Par Alwihda - 11 Novembre 2024



Le 10 novembre 2024, à l’occasion de la Première Conférence ministérielle du Forum de Partenariat Russie-Afrique, les Ministres des Affaires étrangères de la Fédération de Russie et des États africains, accompagnés des représentants de l’Union africaine et des principales organisations africaines d’intégration, ont publié une déclaration conjointe sur la lutte contre le terrorisme.

Cette rencontre, tenue dans le Territoire fédéral de Sirius en Russie, souligne l'engagement des pays participants à coopérer dans la lutte contre le terrorisme et à renforcer les liens bilatéraux pour faire face aux menaces croissantes de l’extrémisme.



Les signataires ont exprimé leur condamnation de toutes les formes et méthodes de terrorisme, qu’ils estiment injustifiables, quelles que soient les circonstances. Ils rejettent la politisation de cette lutte et l’application de doubles standards, soulignant la nécessité d’une position unifiée contre ce fléau.



Engagements communs contre le terrorisme



Les participants ont réaffirmé leur volonté de mettre en œuvre les engagements pris lors du deuxième Sommet Russie-Afrique de juillet 2023, visant à renforcer la coopération dans la lutte contre le terrorisme. Cet engagement inclut des efforts conjoints pour démanteler les organisations terroristes internationales et leurs réseaux de financement tout en respectant les droits humains et les normes internationales, y compris les lois humanitaires et les droits des réfugiés.



La déclaration souligne l'importance d'aborder les causes profondes du terrorisme en Afrique, ainsi que de prévenir la radicalisation, en particulier via une meilleure régulation des réseaux d’information et de télécommunication. Elle condamne l’utilisation de ces réseaux pour des fins terroristes, comme la planification d'attaques, la radicalisation, le recrutement et le financement.



Mesures de coopération concrètes



La déclaration appelle à la mise en place de mesures concrètes pour renforcer cette coopération :



Perturbation des réseaux terroristes et de leurs financements : En développant des mécanismes pour identifier et bloquer les sources de financement des organisations terroristes, ainsi que pour partager des informations sur les nouveaux risques émergents.



Échange d’informations : Les autorités des différents pays travailleront ensemble pour échanger des informations dans le respect des lois nationales, ce qui permettra de mieux cibler les actions contre les organisations terroristes.



Actions préventives et d'enquête : Une coopération renforcée pour lutter contre l'extrémisme violent, le financement du terrorisme et la criminalité transnationale organisée, notamment en surveillant l'usage d'internet pour des activités terroristes.



Programmes de réhabilitation et réintégration : Des événements seront organisés pour partager des expériences en matière de réintégration des individus liés aux activités terroristes, facilitant ainsi leur réhabilitation.



Politique de développement régional : La déclaration recommande une approche complète de développement en Afrique, pour accompagner les mesures sécuritaires et favoriser la stabilité.



Déradicalisation et inclusion sociale : Un accent particulier est mis sur la prévention de la radicalisation par des politiques intégrant des mesures politiques, économiques, sociales, culturelles et religieuses, avec la participation des institutions publiques et de la société civile.



Partenariat renforcé pour la sécurité



La déclaration encourage un échange d'expériences accru entre les forces de l’ordre russes et africaines, avec des formations conjointes et des collaborations sur le terrain. Les participants saluent également les efforts déployés dans la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent en Afrique.



Les signataires confirment l'importance d'une coordination active avec les organisations internationales pour accroître la capacité des États africains à prévenir la radicalisation et lutter efficacement contre le terrorisme et son financement. Ils soulignent le respect de la souveraineté et de l'indépendance des États africains et rejettent ensemble toute forme de néocolonialisme, réaffirmant l’esprit de la Déclaration du deuxième Sommet Russie-Afrique.





