Sécurité routière au Tchad : une urgence à prendre en compte

La conduite sur les voies publiques est un sujet qui suscite de nombreux débats. Est-ce une improbation ou une règle de bon office ? La réponse n'est pas simple, car il y a des aspects à prendre en compte.



D'abord, il y a le principe de pilotage des engins en respectant le code de la route, les droits et les devoirs des usagers, les panneaux de signalisation, etc. Cependant, il est malheureusement fréquent de constater que les règles élémentaires de conduite sont ignorées ou ne sont pas apprises par les usagers des routes. Selon les experts de la question, seulement une dizaine des panneaux de signalisation pour la sécurité routière sont appliqués sur les différents endroits de circulation de périmètres urbains ou en dehors de grandes villes.



Ensuite, il y a la délivrance des permis de conduire qui, en principe, est un document qui donne l'accès à un conducteur d'un engin selon sa catégorie.



Aujourd'hui, cette délivrance se fait facilement, sans exigence de test oral et pratique, ce qui peut expliquer pourquoi on assiste à des événements inattendus et qui ont des conséquences sur la vie des citoyens.



Au Tchad, les accidents de circulation sont devenus fréquents, avec un taux élevé de morts et de blessés. Selon les chiffres donnés par le Premier ministre de transition, M. Saleh Kebzabo, lors d'une réunion tenue le 19 décembre 2022 sur la sécurité routière, il y a eu plus de 9000 morts et 12000 blessés en 2022. Il est donc important de connaître les causes de ces accidents et de prendre des mesures adéquates pour y remédier.



Lors de cette réunion, le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, le général Idriss Dokony Adiker, a expliqué que trois départements ministériels allaient se concerter avec leurs techniciens pour répondre au Premier ministre sur la question de la sécurité routière.



L'année 2023 vient de commencer avec un drame sanglant faisant état de 20 morts et plusieurs blessés suite à un accident survenu dans la nuit du 26 au 27 janvier sur l'axe Abéché & Oumhadjer. Il est donc urgent de prendre des mesures drastiques pour mieux lutter contre ce fléau qui est devenu une calamité désastreuse nuit et jour sur tous les axes des voies publiques. Il est important de prendre au sérieux la sécurité routière pour mettre hors de danger la vie des citoyens.