Séisme au Maroc : Le Tchad exprime ses condoléances et appelle à la solidarité internationale

Face à cette tragédie qui plonge le peuple marocain dans la douleur, le Gouvernement du Tchad souhaite exprimer sa profonde compassion envers ce pays frère et ami. Dans un communiqué officiel, le Gouvernement tchadien présente ses condoléances les plus sincères au Gouvernement et au peuple du Maroc, ainsi qu'aux familles et proches des victimes. Il formule également des vœux de prompt rétablissement aux blessés, dans l'espoir qu'ils se remettent rapidement de leurs blessures.



Le Tchad, conscient de la gravité de la situation, appelle à la solidarité internationale en vue de fournir des réponses urgentes à cette tragédie. Dans des moments comme celui-ci, la coopération entre les nations est essentielle pour apporter un soutien efficace aux communautés touchées par cette catastrophe naturelle.



Le Gouvernement du Tchad reste en contact avec les autorités marocaines et se tient prêt à apporter toute l'aide nécessaire pour atténuer les conséquences de cette catastrophe.