INTERNATIONAL

Séisme en Turquie et en Syrie : le Tchad exprime sa solidarité

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 7 Février 2023

Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la Coopération internationale, Mahamat Saleh Annadif, a exprimé sa profonde tristesse suite au séisme survenu le lundi 6 février 2023 en Turquie et en Syrie. Le séisme a causé plusieurs victimes et de lourdes pertes matérielles.