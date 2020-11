Séisme en Turquie : un nouveau bilan d'au moins 105 morts et 144 blessés

Le bilan du puissant tremblement de terre qui a eu lieu à Izmir, à l'Ouest de la Turquie, est passé à 105 morts et 144 blessés.



Le séisme de magnitude 6,6 a été ressenti vendredi après-midi à Izmir, entrainant l'effondrement de bâtiments dans les districts de Bornova et de Bayrakli, rapporte Anadolu Agency.



Une fillette de quatre ans a été retrouvée indemne sous les décombres, après plus de 91 heures ensevelie.



Les secours sont à pied d'oeuvre pour retrouver d'éventuelles victimes.