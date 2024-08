Semaine nationale de l’arbre : Le Tchad s’engage pour un reboisement à grande échelle

Le lancement a été officié par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Allah-Maye Allihna, représentant le Président de la République. Cette cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs membres du gouvernement et des présidents des grandes institutions.



En tant que pays sahélien, le Tchad est classé par les études scientifiques parmi les pays vulnérables, confronté à d'innombrables défis, notamment la désertification et les changements climatiques.



Dans son allocution, Dr Idriss Saleh Bachar, Ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable, a souligné que le monde traverse une époque où les défis écologiques se multiplient, menaçant non seulement le présent mais également l'avenir des générations futures. Il a également rappelé que pour surmonter ces obstacles, il est nécessaire de collaborer et d'unir les forces afin de progresser vers un avenir harmonieux.