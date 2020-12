Sénatrice Rasha Kelej, CEO Merck Foundation, nommé parmi La Femme Africaine la Plus Influente au monde, comme « Femme Africaine de l'année 2020 » pour la troisième fois

NAW : La Sénatrice Dr Rasha Kelej est vraiment une force de la nature et l’un des « héroïnes » méconnus de l’Afrique en matière d’autonomisation des femmes et de défenseurs de la santé. Ici, au NAW, nous serons juste derrière cette femme inspirante, jusqu'au bout ; NOMINATION DU SÉNAT en décembre 2020 : Dr Rasha Kelej nommé sénatrice, membre du Sénat Égyptien (2020-2025) par le Président Égyptien, S.E. M. ABDEL FATTAH AL-SISI.

Le Caire, Égypte : La Sénatrice Dr Rasha Kelej, CEO Merck Foundation et membre du Sénat Égyptien (2020-2025) a été nommée pour la troisième fois l'une des Femmes Africaines les Plus Influentes au monde pour 2020. Elle a été nominée cette année comme la « Femme Africaine de l'année 2020 » par le New African Woman Magazine UK, et la Femme Africaine la Plus Influente 2020, par Avance Media, pour ses efforts de plaidoyer pour l'autonomisation des femmes et le renforcement des capacités de soins de santé, en particulier pendant ces les temps difficiles de la pandémie de coronavirus. La sénatrice Dr. Kelej a déjà été reconnu comme l'Un des 100 Africains les Plus Influents - 2019 par New African Magazine au Royaume-Uni pour avoir créé la campagne historique « More Than A Mother » pour briser la stigmatisation autour des femmes infertiles et sans enfants en Afrique et ailleurs.

Sénatrice Dr Rasha Kelej est la CAMPAGNANTE PROLIFIQUE DES FEMMES ET DES DROITS À LA SANTÉ :

Dr Rasha Kelej, CEO Merck Foundation, est le cerveau derrière la campagne inspirante « More Than A Mother » - appel de ralliement contre la stigmatisation de l'infertilité féminine - pour laquelle elle a été reconnue comme l'Une des Africaines les Plus Influentes de 2019. La campagne, l'une des causes les plus fructueuses de Merck Foundation, autonomise les femmes sans enfants et infertiles grâce à l'accès à l'information, à la santé, au changement de mentalité et à l'autonomisation économique. Plus de 18 Premières Dames se sont ralliées à la campagne en tant qu'ambassadrices de la campagne ‘More Than A Mother’, ce qui est très impressionnant.

Certaines de ses initiatives innovantes comprennent : la Formation des Médias sur la Santé, les Prix de Reconnaissance des Médias, les Prix de la Mode et les Prix du Cinéma. Le Dr Kelej a également travaillé en étroite collaboration avec des artistes locaux pour développer des chansons locales afin de briser la stigmatisation de l'infertilité dans leurs communautés. Plus de 18 chansons ont été développées à ce jour.

Mais ce n'est pas tout ! En sa qualité de CEO Merck Foundation, le Dr Kelej a également développé de nombreux autres programmes percutants tels que la Merck Foundation First Ladies Initiative (MFFLI), Merck Capacity Advancement Program, Merck Cancer Access Program, Merck Foundation Diabetes Blue Points Program et Merck STEM pour les femmes et les jeunes. Ces programmes sont axés sur le renforcement des capacités de soins de santé et l'amélioration de l'accès à la santé et l'autonomisation des femmes et des filles grâce à l'éducation en Afrique et dans d'autres pays en voie de développement.

Au cours d'une année difficile en 2020, le Dr Kelej est restée inébranlable dans son travail et a dirigé la réponse COVID -19 de Merck Foundation en Afrique en partenariat avec 18 Premières Dames et Ministères Africaines de Santé, de l'Education et des Médias et de la Communication de plus de 45 pays, en mettant l'accent sur quatre grands domaines: le soutien communautaire; éducation en ligne pour les prestataires de soins de santé dans six domaines différents (diabète, santé cardiovasculaire, sexuelle et reproductive, endocrinologie, médicines respiratoires et aigus) ; sensibilisation de la communauté grâce aux prix de reconnaissance des médias « Stay at Home » ; et sensibilisation de la communauté à travers un livre d’histoires pour enfants « The Right Choice ».

Transformer le secteur public de santé et FORMER LES MÉDECINS :

Au cours de la pandémie, la Sénatrice Dr Rasha Kelej a également dirigé une formation en ligne de plus de 600 médecins de 25 pays africains et 10 pays en voie de développement d'Asie et d'Amérique latine - un impact important dans une période difficile.

Il a été plus important que jamais de renforcer les capacités et la formation des médecins spécialisés. Dans certains de ces pays, ils n'ont jamais eu même pas un oncologue, par exemple. Ils peuvent avoir le médecin généraliste, mais ils n'ont pas de médecins spécialisés, ils ont simplement fait l'histoire dans ces pays comme la Gambie, le Burundi, la Guinée et le Libéria.

« Pendant cette période difficile, nous avons donc proposé un diplôme en ligne d'un an et un master de deux ans en médecine respiratoire, médecine aiguë, endocrinologie, diabète et santé cardiovasculaire et santé sexuelle et reproductive », explique-t-elle.

« Notre stratégie et notre programme ont été limpides : investir dans le renforcement des capacités des professionnels de la santé en offrant des bourses aux prestataires de soins de santé. Et aider à former des médecins qualifiés au milieu de cette pandémie a fait une grande différence », ajoute-t-elle.

En même temps, le Dr Kelej a également produit et réalisé une chanson panafricaine inspirante intitulée « My White Army » comme sa contribution personnelle pour remercier les médecins et les infirmières qui combattent en première ligne la bataille contre le COVID-19. La chanson, mettant en vedette des chanteurs de 11 pays africains en trois langues : arabe, anglais et français, a été accueillie avec beaucoup de succès à travers le continent.

NOMINATION DU SÉNAT :

En décembre 2020, le Dr Rasha faisait partie des 100 experts égyptiens nommés au Sénat par le Président Égyptien, S.E. M. Abdel Fattah Al-Sisi. Elle sera l'une des conseillères pour le développement économique, social et sanitaire et le partenariat entre l'Égypte et le reste de l'Afrique.

COMMENT FAIT-ELLE TOUT ?

« Je pense que l'un des facteurs les plus importants qui permettent à Merck Foundation de rester forte et de poursuivre ses programmes même pendant cette pandémie est que nous établissons des partenariats très solides et des niveaux de confiance avec nos partenaires. Et cela a été le cas bien avant le COVID-19 », dit-elle en ajoutant :« Sur le plan personnel, je peux dire que je me transforme sous pression, quel que soit le défi. C'est juste ma personnalité. Je ne me casse pas, je me transforme et j'ai cette fusion entre le travail et ma vie, dans laquelle ma vie et mon travail sont totalement fusionnés. Quel que soit le défi auquel je suis confronté, je garde les mêmes niveaux d'énergie. Je me transforme en une forme et un mode différent. Et pour moi, les nouveaux défis me donnent l'opportunité d'être innovant et différent. Le COVID-19 était inattendu et imprévu, mais il nous a aidés à passer à un mode plus fort et à nous préparer à être innovants en dehors de notre zone de confort.

Alors que nous entrons dans une 2021 incertaine, la Dr Kelej reste particulièrement optimiste et pleine d'espoir, alors qu'elle attend avec impatience d'innover. « Je suis très optimiste. Et avec mon nouveau poste au Sénat égyptien et l'excellent travail que fait le Président El-Sissi pour l'Égypte et l'Afrique, j'espère que, tout en poursuivant mon travail, je pourrai utiliser et capitaliser sur cette opportunité de faire mon travail avec succès en tant que CEO Merck Foundation et en tant que Sénatrice et a continué à avoir un impact. Il existe de nombreuses opportunités pour réunir la jeunesse égyptienne et le reste de la jeunesse africaine pour atteindre les objectifs de développement durable de notre magnifique continent africain, et je souhaite explorer ces opportunités avec eux, l’année à venir.

« Je suis honorée d'avoir été nommée Femme Africaine de l'année 2020 par New African Woman Magazine, Royaume-Uni, pour reconnaître mes efforts et mon dévouement à plaider en faveur de l'autonomisation des femmes et du renforcement des capacités de santé, en particulier en ces temps difficiles de la pandémie de coronavirus. Merci à qui a cru en moi. Je suis également très honoré d'avoir été nommé par le Président Égyptien, S.E. Abdel Fattah Al-Sisi, en tant que membre du Sénat Égyptien (2020-2025) pour aider à renforcer la collaboration et le partenariat entre l'Égypte et le reste de l'Afrique dans le but de continuer notre contribution au développement social, économique et sanitaire de notre beau continent. De plus, je continuerai ma mission d'autonomisation d'autres femmes et d'améliorer l'accès à des soins de santé équitables et de qualité en Afrique et dans les pays en voie de développement. C'est mon engagement personnel », a déclaré la sénatrice Dr. Rasha Kelej CEO Merck Foundation, membre du Sénat égyptien (2020-2025), Africaine la Plus Influente (2019 et 2020) et Femme Africaine de l'année 2020.

La New African Woman (NAW) a répertorié 30 femmes africaines fortes comme femmes de l'année 2020, choisies dans divers horizons de carrière. La liste comprend de nombreux noms célèbres comme : Amina J. Mohamed : Vice-Secrétaire Générale aux Nations Unies ; Fadji Maina : Scientifique de la Terre à la NASA ; Bozoma Saint John : Chef du Marketing Mondial de Netflix ; Michaela Coel : Productrice, Actrice, Réalisatrice ; Matshidiso Moeti, Directeur Régional de l'OMS pour l'Afrique, entre autres.

Contribution d'Amr Galal de « For Africa » Media

