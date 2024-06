Sénégal : Amadou Ba se positionne pour devenir chef de l'opposition

Discret depuis sa défaite au premier tour de l’élection présidentielle de mars face à Bassirou Diomaye Faye, l’ancien dauphin de Macky Sall annonce dans une tribune son souhait d’incarner « une opposition démocratique et républicaine » dans un nouveau cadre, invitant les Sénégalais à le rejoindre.



Depuis sa défaite au premier tour le 24 mars, Amadou Ba s’était tenu dans un quasi-silence, sans révéler ses intentions.



Dans une longue tribune publiée vendredi soir, il déclare vouloir lancer un « nouveau cadre porteur d’une nouvelle dynamique et d’une nouvelle orientation politique », visant à se positionner comme le chef de l’opposition.



L’ancien Premier ministre semble préconiser une rupture avec l’ancien parti présidentiel, l’APR, dont il est toujours membre, ainsi qu’avec la coalition Benno Bokk Yakaar.



Cette rupture avait déjà commencé pendant la campagne présidentielle, où une partie de la formation ne l’avait pas soutenu, certains membres ayant lancé des candidatures parallèles, et où la campagne avait connu des problèmes de financement au début.



Amadou Ba pourrait donc créer son propre mouvement ou parti. Il est soutenu par plusieurs fidèles, dont l’ancien ministre Cheikh Oumar Hann.



Il appelle désormais à une grande union, invitant « tous ses amis et cadres du pays et de la diaspora » à le rejoindre.



Il plaide aussi pour un espace politique apaisé, loin des divisions et de la violence. Il précise que ce nouveau cadre sera mis en place dans les prochaines semaines.



Bocar Ndiongue, un responsable de l’APR à Dakar, a déjà réagi, demandant l’exclusion d’Amadou Ba du parti pour « haute trahison ».