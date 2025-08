AFRIQUE

Sénégal - Cameroun : La 5e session de la grande commission mixte s'ouvre à Yaoundé

Alwihda Info | Par Peter Kum - 1 Août 2025

La 5e Session de la Grande Commission mixte de Coopération entre le Sénégal et le Cameroun s'est ouverte ce 31 juillet 2025 à Yaoundé. L'événement est co-présidé par S.E. Mme Yassine Fall, ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal, et S.E. M. Lejeune Mbella Mbella, ministre des Relations extérieures du Cameroun.