Sénégal : le président prend 11 mesures contre la cherté de vie

Le président sénégalais Macky Sall a présidé le 6 octobre un conseil national de la consommation. À travers les recommandations des Commissions et mesures suggérées, le chef de l’Etat a pris 11 décisions portant baisse des prix de plusieurs denrées de première nécessité. Il s’agit du riz, de l’huile, du sucre, du pain, de la viande, du loyer, entres autres.



Les réductions atteindront 5 % pour les loyers de plus de 500.000 FCFA (soit 750 euros), de 10 % pour ceux allant de 300.000 FCFA (soit 457 euros) à 500.000 FCFA et de 20 % pour ceux inférieurs ou égaux à 300.000 FCFA.



Depuis 2014, le coût des loyers a augmenté de plus de 200% à Dakar.