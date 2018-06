Serment confessionnel : "des spéculations tendancieuses et incompréhensibles", estime Déby

Le chef de l'État, Idriss Déby a prononcé un discours ce matin à l'occasion de l'Aïd El Fitr Al Moubarak, devant les membres Conseil Supérieur des Affaires islamiques. Il a appelé les leaders religieux à une vigilance renforcée. Selon lui, "nous devons nous illustrer, de manière permanente, par des actes positifs et éviter soigneusement des attitudes de nature à semer la zizanie et à porter un coup à l’harmonie sociale et au vivre-collectif".



Évoquant l'’autorité de l’État, Idriss Déby a déclaré qu'elle doit se manifester pleinement et totalement. "L’État va sévir de manière énergique et réprimer sans ménagement, ni complaisance, tous ceux qui posent des actes contraires à l’esprit de nos lois", a-t-il répété.



Selon lui, les leaders religieux doivent faire, en amont, un important travail de pédagogie basé sur la spiritualité. Il a regretté que l’instauration du serment confessionnel ait donné lieu à "des spéculations tendancieuses et incompréhensibles."