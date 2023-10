Session du HCR : le Tchad lance à Genève un appel d’urgence en faveur des réfugiés

La 74ème session du Comité exécutif du Programme du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés s'est ouverte ce mardi 10 octobre 2023 à Genève, en Suisse.



La délégation tchadienne est conduite par le ministre de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et de la Bonne gouvernance Limane Mahamat avec l'appui de l'ambassadeur, représentant permanent du Tchad en Suisse Dr. Jean Pierre Baptiste.



Dans son discours d'ouverture, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, Filippo Grandi a mis en exergue, le contexte actuel de la gestion des réfugiés, des personnes déplacées internes, des demandeurs d'asiles, ainsi que des apatrides à travers le monde.



Il a salué les efforts déployés par le Tchad dans la prise en charge des réfugiés, tout en réitérant la disponibilité du HCR à renforcer son soutien au Tchad.



Pour sa part, le ministre Limane Mahamat a mis en évidence la nécessité d'agir en urgence et dans la durée, pour maintenir l'élan imprimé sur le plan opérationnel par le Tchad, en ce qui concerne l'accueil, la protection et l'assistance aux nombreux réfugiés, déplacés et demandeurs d'asile sur le sol tchadien.



Plus d'un million de personnes en déplacement forcé ont été accueillis sur le territoire national. Ce qui classe le Tchad parmi les dix plus grands pays d'accueil des réfugiés au monde. De ce fait, la prise en charge durable de ces personnes représente un défi colossal, sur les plans financier, logistique, sanitaire, sécuritaire et environnemental.



C'est pourquoi, le ministre de l'Administration du territoire a lancé un appel pressant pour l'accroissement de la solidarité internationale, afin de faire face à cette urgence humanitaire, tout en réitérant la gratitude du Tchad pour les soutiens multiformes apportés par l'ensemble de la communauté des partenaires.



Le Tchad s'engage pleinement à s'acquitter de ses obligations résultant des instruments juridiques internationaux et à coopérer avec la communauté des partenaires techniques et financiers.



Le ministre Limane Mahamat a saisi cette session du Comité exécutif du HCR pour appeler à la tenue d'une table-ronde de haut niveau, sur la crise humanitaire que subit le Tchad, en vue de la mobilisation des ressources à la hauteur des besoins exprimés.