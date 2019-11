Sharm El Sheikh, la Belle, en Egypte déroule le tapis rouge pour la 14ème édition de la Conférence économique africaine

C'est à Sharm el-Sheikh, ville balnéaire égyptienne, nichée entre le désert de la péninsule du Sinaï et la mer Rouge, que se déroulera la 14e édition de la Conférence économique africaine (CEA).



Prévue du 2 au 4 décembre 2019, la CEA portera sur « l’Emploi, l’entrepreneuriat et le renforcement des capacités des jeunes africains », à l'hôtel Rixos Premium Seagate, Sharm El Sheikh, South Sinai Road, Nabq Bay. Sharm El Sheikh, 46619. P.O: 338-Egypte.

La Banque africaine de développement (AfDB.org), le Programme des Nations Unies pour le développement et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (UNECA) considèrent l'emploi des jeunes et l'esprit d'entreprise comme des préalables à une transformation structurelle durable en Afrique. Les gouvernements doivent dûment remplir leur rôle dans ce sens. Les faits montrent que les pays sans politique pragmatique visant à engager les jeunes, ont connu une croissance économique lente ou une croissance zéro.

Sharm El Sheikh la Belle, accueillera des participants venus des quatre coins de la planète à la 14ème édition de la CEA. Ils discuteront du rôle des gouvernements africains dans la résolution des questions liées à l’adéquation de la formation avec l’emploi et au chômage des jeunes ; toutes choses qui entravent une croissance économique inclusive et durable.

Les chercheurs partageront leurs expériences sur ce qui rend efficientes, les politiques de la jeunesse et sur l'environnement institutionnel et réglementaire que les gouvernements doivent instaurer, pour renforcer durablement les capacités des jeunes. Des cas pratiques de pays africains qui ont placé la jeunesse au cœur de leurs stratégies et politiques, seront évoqués.

« Notre équipe, en mission préparatoire de la Conférence, fin octobre, a été ardemment impressionnée par l’infrastructure de la station balnéaire. Sharm El Sheikh, la nuit est comme si nous étions « au pays des merveilles ». A notre descente d'avion, à l'entrée de la ville, après une heure de vol du Caire, nous étions comme dans un nouveau petit monde. Il était environ 22h. Sharm El Sheikh est une charmante et agréable ville, peuplée d'environ 90.000 habitants. Une ville verte, avec de larges voies éclairées par l'énergie solaire, » a commenté un collègue.

La ville est réputée pour ses merveilleuses plages, ses eaux claires et ses récifs. La baie de Naama offre une promenade bordée de palmiers et de nombreux hôtels, bars et restaurants. C'est un endroit à visiter.

« Quand je prendrai ma retraite, j'aimerais personnellement être de retour ici, même pour un mois », a souligné un autre, impressionné par le caractère unique de la ville.

