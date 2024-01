Signature d'un accord pour le projet de système d'information policière au Tchad

Trois membres importants du gouvernement tchadien ont représenté le pays lors de cette signature. Il s'agit notamment du Ministre des Affaires Étrangères et des Tchadiens de l'étranger, Mahamat Saleh Annadif, du Ministre de la Justice Garde des Sceaux et des Droits Humains Abderahim Biremé Hamid et enfin du Ministre de la Sécurité Publique et de l’Immigration Mahamat Charfadine Margui. Ils étaient accompagnés par une délégation d'INTERPOL.



Cette collaboration entre le Tchad et INTERPOL fait suite à une audience accordée par le Ministre des Affaires Étrangères tchadien à ladite délégation chargée de mettre en œuvre le programme WAPIS-SIPAO en décembre 2020. Les deux parties ont exprimé leur volonté commune de réaliser ce projet SIPT, faisant ainsi suite à une première phase qui s'est déroulée entre 2016 et 2020.



En juillet 2023, le Tchad a déjà nommé des experts juridiques et techniques nationaux qui seront chargés de la mise en œuvre du SIPT. Le pays est déterminé à jouer un rôle actif dans cette initiative régionale et à collaborer étroitement avec INTERPOL et les autres pays partenaires afin d'assurer la sécurité et la sûreté de la région.



La signature de cet accord témoigne de l'engagement du Tchad envers la modernisation des systèmes policiers dans le but d'améliorer l'efficacité des forces de l'ordre et de renforcer la coopération internationale en matière de sécurité. Ce projet contribuera sans aucun doute à faire face aux défis sécuritaires auxquels fait face le Tchad, ainsi qu'à promouvoir une région plus sûre et plus stable pour tous ses habitants.



En conclusion, cette collaboration entre le Tchad et INTERPOL pour mettre en place le projet SIPT représente une étape cruciale dans le développement des capacités policières numériques dans la région. Le Tchad est résolu à jouer un rôle clé dans cette initiative régionale, en travaillant main dans la main avec INTERPOL et les autres partenaires pour garantir la sécurité et la sûreté du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest.