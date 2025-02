Situation au nord de la RDC : Tshisekedi dépêche un émissaire au Mali

Constant Mutamba Tungunga, Ministre d’État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux de la RDC, était accompagné de Christophe Muzunga, Ambassadeur de la RDC au Mali, résidant à Dakar, ainsi que de Talubulu Tshis Osibowa Godfrey, Conseiller. Également présent à cette audience, le Ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Abdoulaye Diop.



Même si beaucoup de détails n’ont pas été donnés, l’envoyé spécial du Président Tshisekedi a néanmoins laissé entendre que cette visite s’inscrivait dans le cadre de la situation dans le nord de la RDC, rapporte la Présidence malienne.



Malgré l’éloignement géographique, le Mali et la République Démocratique du Congo entretiennent des relations diplomatiques fondées sur des liens historiques, culturels et politiques.