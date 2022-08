Soldats ivoiriens arrêtés au Mali : Ouattara assure que tout est mis en œuvre

Alassane Ouattara a donné cette assurance dans son adresse à la nation, le 06 août 2022, veille de la célébration de l'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire.



« Depuis le 10 juillet 2022, 49 de nos vaillants soldats, en mission officielle de soutien à la paix au Mali, sont détenus injustement en terre malienne. Je veux dire à chacun d'eux et à leurs familles que la Côte d'Ivoire ne les abandonnera jamais. Nous mettons tout en œuvre afin qu’ils recouvrent leur liberté », a indiqué Alassane Ouattara.



Le président a rappelé que plusieurs soldats ivoiriens sont engagés dans des opérations de Maintien de la Paix pour le compte des Nations Unies, contribuant ainsi à la paix et à la sécurité dans le monde. Et de préciser que dans le cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA), la Côte d’Ivoire apporte son soutien au peuple frère du Mali, depuis 2013, dans la lutte contre le terrorisme.



A ce titre, a-t-il révélé, ce sont plus de 850 soldats ivoiriens qui risquent quotidiennement leur vie pour restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans ce pays frère.