Soldats ivoiriens arrêtés au Mali : la diplomatie togolaise s’active

Le président ivoirien Alassane Ouattara, s’est entretenu, le 19 juillet 2022, au Palais de la présidence de la République, avec Robert Dussey, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et des Togolais de l’extérieur.



Ce dernier était porteur d’un message du président de la République du Togo, Faure Essozimna Gnassingbé. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur les questions de paix et de sécurité.



A cet effet, le ministre Robert Dussey a indiqué que les deux chefs d’Etat de Côte d’Ivoire et du Togo sont favorables et disposés à la préservation de la paix et de l’entente entre les peuples et les Nations.



Dans cette optique, le ministre togolais a évoqué son séjour à Bamako, au Mali, le lundi 18 juillet 2022, au cours duquel il a abordé la situation des 49 soldats ivoiriens détenus dans ce pays.

Il a par ailleurs précisé que sur cette question, le président Alassane Ouattara a exprimé ses remerciements au président Faure Gnassingbé, pour les initiatives prises en vue de trouver une solution rapide.



Pour sa part, le chef de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta se dit favorable à une issue heureuse, notamment celle de la voie diplomatique.