Solidarité au Tchad : des vivres et biens de première nécessité pour les sinistrés de Kabé

Ce samedi 12 octobre 2024, Hassane Allamine Abakar, habitant du quartier Gardolé Djédid dans le 9e arrondissement, a apporté des vivres et des biens de première nécessité aux sinistrés de Kabé, qui ont trouvé refuge dans le quartier Amnabak.



Les inondations, qui constituent un véritable fléau dans de nombreux pays, ont eu un impact significatif sur le 9e arrondissement, situé entre les fleuves Logone et Chari. Hassane Allamine Abakar, homme de bonne volonté et Secrétaire Général du Comité de lutte contre les inondations dans cet arrondissement, a souhaité venir en aide à ces personnes en détresse.



Le don comprenait des sacs de sucre, des cartons de spaghetti, des cartons de savon, des cartons de javel et des seaux. Avant de remettre ces dons aux chefs de carré, M. Hassane Allamine Abakar a déclaré qu’il serait toujours aux côtés des sinistrés en cas de besoin.