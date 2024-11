Solidarité nationale au Tchad : "S'engager" se mobilise pour les FDS dans l'opération "Haskanite"

La cérémonie de réception s'est tenue à l'État-Major des Armées, en présence du ministre secrétaire d'État à l'Administration du Territoire et à la Décentralisation.



Dans son discours, le président de l'association "S'engager", Senoussi Hassana Abdoulaye, a adressé un message de soutien indéfectible à toutes les Forces de Défense et de Sécurité, avec à leur tête le Président de la République, Chef Suprême des Armées, Mahamat Idriss Déby Itno. Il a salué la mémoire des officiers et soldats tombés au champ d'honneur pour la défense de la patrie.



Selon lui, ce geste de solidarité de son association symbolise son engagement aux côtés des Forces de Défense et de Sécurité et témoigne de sa participation à l'effort collectif du peuple tchadien contre la secte Boko Haram, qui, dit-il, ne gagnera jamais face au peuple tchadien. "Les centaines de membres de l'association 'S'engager' soutiennent sans réserve notre armée et son chef suprême, et appellent tous nos concitoyens à l'union et à la solidarité contre les forces du mal, sans calcul politicien et sans fausse polémique", a-t-il déclaré.



Pour sa part, le Secrétaire d'État à l'Administration du Territoire et à la Décentralisation, Ahmat Oumar Ahmat, représentant le ministre de la Sécurité Publique et président de la Commission de réception des dons destinés aux FDS, a salué ce geste de l'association, qui selon lui, montre que tous les Tchadiens, dans leur diversité, sont unis derrière leur armée et leur Président. De plus, il a tenu à rassurer l'ensemble des Tchadiens sur la capacité de l'armée à défendre le territoire et à faire face à toutes les menaces, quelles qu'elles soient.