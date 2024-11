Sommet Arabo-Islamique : Le Président Mahamat Idriss Déby Itno est arrivé à Riyad

À son arrivée, le Chef de l'État a été chaleureusement accueilli par de nombreux officiels saoudiens, notamment le Vice-Gouverneur de Riyad, Mohammed Bin Abderahmane Bin Abdelaziz Al Saoud. L’Ambassadeur du Tchad auprès du Royaume d’Arabie Saoudite, Hassan Saleh Alghadam Eldjinedi, ainsi que le personnel diplomatique tchadien, étaient également présents pour l’accueillir.





Objectifs du Sommet

Ce sommet fait suite à celui de l’année dernière, qui visait à renforcer la position collective des pays arabo-islamique face à la situation en Palestine. Les discussions porteront sur le suivi des résolutions et recommandations adoptées lors du précédent sommet, en tenant compte des récents développements au Moyen-Orient.





La rencontre est particulièrement cruciale dans un contexte de tensions croissantes, marqué par la destruction de Gaza et les attaques israéliennes au Liban, qui pourraient avoir des implications plus larges. Les États membres de l’Organisation de la Coopération Islamique et de la Ligue Arabe aborderont des moyens de faire face à cette situation alarmante et coordonner leurs efforts pour soutenir la Palestine.





Voix du Tchad

Le Chef de l’État, Mahamat Idriss Déby Itno, qui éprouve une aversion pour la guerre et les pertes en vies humaines, ne manquera pas de porter la voix du Tchad. Il exprimera ses préoccupations concernant l'escalade des violences et ses conséquences, tant au Moyen-Orient que dans le monde arabo-musulman.





Ce sommet revêt une importance capitale non seulement pour la solidarité entre les nations arabo-islamiques, mais aussi pour la formulation d’une réponse collective face aux défis humanitaires et politiques qui touchent la Palestine et ses voisins. Les discussions devraient également examiner les implications de la situation actuelle sur la stabilité régionale et les efforts de paix.