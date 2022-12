Sommet USA-Afrique : Mali, Burkina, Guinée, Soudan, 4 pays non invités en raison des coups d’État

Cet événement de trois jours à Washington réunira des personnalités de tout le continent africain qui viendront discuter de moyens audacieux et concrets de renforcer les liens et de faire progresser les priorités communes.



Selon Dana Banks, assistante spéciale du président américain et conseillère principale pour le sommet, ce dernier réunira 49 chefs d’État et de gouvernement africains, ainsi qu’un représentant de l’Union africaine (UA).



Quatre pays n’ont pas été invités au sommet, à savoir le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Soudan, où des coups d’État avaient eu lieu. Les États-Unis expliquent leur refus de les inviter par le fait que l’UA ne reconnaît pas les dirigeants arrivés au pouvoir suite à ces coups d’État.



Une invitation a également été adressée au Zimbabwe, mais le président du pays, Emmerson Mnangagwa, ne pourra pas se rendre à Washington en raison des restrictions de déplacement imposées par l’Occident.