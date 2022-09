Sommet YouthConnekt Africa : la jeune génération d'innovateurs, de champions et de leaders africains se réunira à Kigali

S'appuyant sur sa capacité à rassembler, cette édition de la rencontre continentale annuelle de la jeunesse projette d'attirer plus de 10 000 participants venant d'Afrique et du reste du monde.



Grâce à une série de plénières, de tables rondes, de laboratoires pour les jeune, d'expositions, de formation, d’espaces d’échange et de réseautage, d'événements pop-up entre-autres, les jeunes auront de nombreuses occasions de faire du réseautage et d’échanger directement avec des dirigeants, des chefs d’entreprises ainsi que des représentants d'organisations internationales, et de présenter leurs solutions aux défis de l’Afrique.



Parmi les thématiques qui seront abordées figurent la contribution des jeunes à l'action climatique, à la paix et à la sécurité durables ; l'économie de la culture, des industries créatives et du sport; les compétences et formations en lien avec l'économie numérique ; l'agriculture et les systèmes alimentaires ; le commerce et la santé des jeunes.



« Nous sommes ravis de revenir à Kigali pour accueillir la 5e édition de cette plateforme continentale et puissante pour les jeunes et les dirigeants à travers l’Afrique. Le large éventail de thématiques qui seront abordées cette année positionne les jeunes africains comme des innovateurs et des champions de la résilience climatique, de la paix et de la sécurité, des industries culturelle et créatives, de la fabrication, du commerce, de l'agriculture et des systèmes alimentaires. Nous sommes impatients de nous inspirer des connaissances et des bonnes pratiques des membres et des partenaires de YouthConnekt », a déclaré Mme Oulie Keita, directrice exécutive de YouthConnekt Africa Hub.



S'exprimant lors de l'annonce du sommet de cette année, la ministre rwandaise de la jeunesse et de la culture, Mme Rosemary Mbabazi, a noté :



« Le gouvernement rwandais reconnaît le rôle central et transformateur que les jeunes peuvent jouer dans notre reprise économique, non seulement en tant que contributeurs majeurs à la main-d'œuvre, mais aussi en tant que source de solutions innovantes dans un monde de plus en plus connecté. Le sommet YouthConnekt Africa offre une plateforme où les jeunes peuvent rencontrer leurs homologues africains, échanger des connaissances et favoriser de nouveaux modes de collaboration. Nous nous réjouissons de la tenue du sommet YouthConnekt Africa 2022 à un moment où le monde entier est à la recherche de solutions pour se remettre de la crise qui nous a affecté ces trois dernières années. »