Sommet de la CEEAC : Le président tchadien est à Libreville

Le président Idriss Déby est arrivé vendredi matin à Libreville, dans la capitale gabonaise, où il prend part au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC).



Le sommet est marqué par la passation de flambeau entre le président sortant de la CEEAC, le gabonais Ali Bongo, et son successeur, le chef de l’Etat congolais Denis Sassou.



Au cours de ce nouveau mandat à la tête de la communauté sous régionale, le chef de l’Etat congolais est appelé à mettre en place des mécanismes qui devront permettre de relever deux défis majeurs : la crise économique et la crise sanitaire. Il devra mettre des bouchées doubles pour que la zone CEEAC retrouve son équilibre macro-économique. Un objectif dont l’atteinte passerait par l’effectivité de la diversification de l’économie, qui doit devenir une priorité des pays de la sous-région.



Maintenir la tendance baissière des taux de contamination dans la sous-région et en filigrane éviter une deuxième vague de l’épidémie en Afrique centrale est un autre défi de taille, au regard de l’immensité des besoins liés à la lutte contre la pandémie à coronavirus.



Considérée comme la région la moins intégrée du continent, l’Afrique centrale fait les frais d’une bipolarisation CEEAC-CEMAC qui a souvent laissé entrevoir des germes de rivalités entre pays. La question a été sur la table des experts qui ont réfléchi dans le sens d’aboutir à une seule et unique institution. La création d’une seule institution communautaire en Afrique centrale permettra une réelle intégration économique culturelle de l’Afrique centrale, face à la bipolarisation actuelle considérée comme un frein à l’intégration.



Un autre défi est, sans conteste, la lutte contre le terrorisme et donc, le rétablissement et le maintien de la paix dans la sous-région où certains pays font face, de façon directe, aux assauts meurtriers des groupes Djihadistes.