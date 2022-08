Soudan : 52 morts et 5345 maisons effondrées à cause des inondations

Le bilan est de 5.345 maisons effondrées dans tout le Soudan, 2862 effondrements partiels dont 16 installations publiques et 39 magasins, tandis que du stockage et des terres agricoles ont été touchés.



Les États les plus touchés par les inondations et les pluies jusqu'à présent sont l'État du Nil, le nord, le sud de Kardavan et le sud du Darfour.



Le Conseil national de la défense civile a fourni un soutien à tous les États avec 745 tentes, 4300 couvertures et plus de 50.000 bougies.