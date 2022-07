Soudan-Éthiopie : l’OCI préoccupée face aux événements à la frontière

Le secrétariat général de l'Organisation de la coopération islamique a exprimé sa profonde préoccupation face aux récents développements militaires à la frontière soudano-éthiopienne. Il a appelé à la retenue, à éviter l'escalade et à recourir au dialogue entre les deux parties sur les questions litigieuses pour parvenir à une solution définitive qui préserve les relations de bon voisinage entre les deux Etats.



La tension demeure vive entre le Soudan et l’Éthiopie sur les questions frontalières. Cette semaine, Khartoum a accusé l’armée éthiopienne d’avoir exécuté sept soldats et a rappelé son ambassadeur à Addis-Abeba.



Le Secrétariat général a affirmé le soutien de l'Organisation de la coopération islamique à la souveraineté du Soudan sur son territoire conformément aux résolutions du Sommet islamique et du Conseil des ministres des Affaires étrangères.



L’Union africaine s’est également dit inquiète de l’escalade entre les deux pays.