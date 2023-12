INTERVIEW Soudan : "Le Tchad a été toujours neutre et ne s’ingère jamais dans les conflits extérieurs"

Alwihda Info | Par Alwihda - 21 Décembre 2023



Le gouverneur de l'Ennedi Est, le général Ahmat Kardayo Hissein, partage sa stratégie pour faire face à l'afflux de réfugiés soudanais et aux enjeux sécuritaires frontaliers dans une interview exclusive accordée à Alwihda Info. Il détaille ses réalisations depuis sa prise de fonction, mettant en avant la restauration de l'autorité de l'État, la protection des communautés locales, et l'organisation du référendum constitutionnel dans la province. Le gouverneur rejette catégoriquement les rumeurs sur l'utilisation de l'aéroport d'Amdjarass pour le transit d'armes vers le Soudan, soulignant la neutralité du Tchad et son rôle de médiation dans les conflits régionaux.

Alwihda Info : Face à l’afflux des réfugiés soudanais dans l’Ennedi-Est et aux enjeux de sécurité frontalière, pouvez-vous nous détailler votre stratégie de gestion de ces défis ?



Général Ahmat Kardayo Hissein, gouverneur de l’Ennedi Est : Face à l’afflux des réfugiés soudanais dans la Province de l’Ennedi-Est et aux enjeux sécuritaires frontalières, nous avons mobilisé toutes les ressources possibles pour sécuriser les frontières et fournir une assistance aux demandeurs d’asile à travers la Délégation Provinciale de la CNARR et les Bureaux des Agences des Nations Unies implantées dans notre province.



Quelles sont vos principales réalisations et objectifs depuis votre prise de fonction ?



Les principales réalisations et objectifs depuis ma prise de fonction sont entre autres : la restauration de l’autorité de l’Etat dans toute sa forme, la protection des personnes et de leurs biens, l’entretien de la bonne cohabitation entre les différentes communautés locales ou allogènes. Sinon ma plus grande réalisation se focalise sur l’organisation actuelle du référendum constitutionnel dans ma province. Depuis quelques jours, ensemble avec les autres membres du démembrement provincial de la CONOREC, nous nous sommes attelés à la réception, à la répartition, à la distribution et au suivi de tous les matériels et équipements envoyés depuis N’Djamena par la CONOREC mère au profit des commissions départementales et sous-préfectorales de la Province.



En tant que président de la CONOREC dans l’Ennedi-Est, quelle est votre approche pour gérer le référendum dans la province ? Comment vous préparez-vous pour cet événement crucial ?



En ma qualité de président de la CONOREC dans l’Ennedi-Est, je me suis toujours appuyé sur le cadre juridique de l’organisation de ce référendum c’est-à-dire veiller à l’application de tous les textes mis à notre disposition. A l’instar de toutes les autres commissions provinciales de la CONOREC, la nôtre également compte treize(13) membres. A ce titre, chaque membre a pu apporter sa contribution et nous voici presqu’à la fin de notre mission. Nous attendons seulement le jour J pour apprécier les résultats de nos travaux.



Avec la cherté de la vie, l’augmentation des prix du carburant, et les difficultés liées à l’état des routes, comment Amdjarass fait-elle face à ces défis économiques ?



Face à la cherté de vie, l’augmentation des prix du carburant et les difficultés liées à l’état des routes, la ville d’Amdjarass comme les autres villes de la zone septentrionale se bat pour assurer sa survie et relever ses défis économiques.



Concernant les rumeurs sur l’utilisation de l’aéroport d’Amdjarass comme point de transit d’armes vers le Soudan, que pouvez-vous dire pour éclaircir la situation ?



Concernant les rumeurs sur l’utilisation de l’aéroport d’Amdjarass comme point de transit d’armes vers le Soudan, je puis vous affirmer que ce sont des fausses allégations. Ce sont des rumeurs des réseaux sociaux. En ma qualité de Premier Magistrat de cette province, je démens formellement ces allégations. Ce sont des fausses informations inventées pour détruire notre image auprès de la République sœur du Soudan. Le Tchad a été toujours neutre et ne s’ingère jamais dans les conflits extérieurs. Nos plus hautes autorités ont toujours l’habitude de jouer à la médiation afin de réconcilier, rapprocher nos voisins en conflits.



Quels sont les principaux défis sécuritaires que vous rencontrez dans la province ?



Nous n’avons pas de défis sécuritaires majeurs à relever. Toutes les dispositions sécuritaires ont été prises tant à l’intérieur qu’à nos frontières avec les pays voisins en conflits. Aucun incident majeur n’a encore été enregistré. Tout de même, toutes nos forces sont sur leurs gardes.



Propos recueillis par Djibrine Haïdar





