Soudan : Moussa Faki félicite le peuple pour l’échec du coup d’État

Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a réagi mardi à la tentative ratée de renverser le régime de transition au Soudan, « pour laquelle le peuple soudanais s'est sacrifié et l'Union africaine a travaillé de toutes ses forces ».



Moussa Faki Mahamat condamne fermement cette tentative ratée et félicite le peuple soudanais pour son échec, selon son communiqué rendu public. A cette occasion, il appelle fortement à l'adhésion aux autorités légitimes de la période de transition découlant de la volonté de toutes les forces nationales, qu'elles soient civiles ou militaires.



Enfin, il souligne l'urgente nécessiter de respecter l'accord politique et les textes constitutionnels constitutifs de l'Accord de Khartoum, ainsi que l'accord de paix conclu à Juba, et d'avancer avec une volonté forte de réussir la phase de transition, conduisant à des élections démocratiques.