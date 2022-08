AFRIQUE Soudan-Tchad : "Hemetti" brandit la dissolution de la force mixte après une incursion armée

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 6 Août 2022

Des hommes armés en provenance du Tchad ont fait une incursion au Darfour en début de semaine, massacrant des civils et volant des biens, affirme le gouvernement soudanais. Les individus, à bord de quatre véhicules, ont attaqué et tué 18 personnes avant d'emporter leur bétail. Selon des informations non confirmées par des sources indépendantes, il pourrait s'agir d'un règlement de comptes. Le gouvernement tchadien n'a pas fait de déclaration officielle sur cet évènement.

Ce drame suscite une vive colère au Soudan. Mardi, le gouverneur de la province du Darfour, Arkou Minni Minnawi, a été dépêché au Tchad pour rencontrer le chef de la transition Mahamat Idriss Deby. Deux jours plus tard, le vice-président du Conseil souverain de transition du Soudan, le général Mahamat Hamdane Dagalo, accompagné des principaux chefs des services de renseignement soudanais, est arrivé à N'Djamena pour s'entretenir à huis-clos, pendant deux heures, avec Mahamat Idriss Deby.



En parallèle, la 8ème conférence d'évaluation annuelle des activités de la force mixte Tchad-Soudan se tient à Khartoum. Le ministre tchadien en charge de la défense, le gouverneur de la province du Ouaddaï et le chef d'état-major général des armées y ont pris part.



Dans un discours prononcé hier au cours de la journée, le n°2 de la transition soudanaise "Hemetti" a appelé ses frères de la communauté arabe à la patience et à considérer ces crimes comme étant une agression contre le Soudan et non contre une tribu. Il leur a demandé "de ne pas tribaliser cela même s'il est clair que ce sont des arabes qui ont été tués et que leur bétail a été volé".



Le général Mahamat Hamdane Dagalo a indiqué que la suite dépendra des forces de défense et de sécurité soudanaises. Il a promis d'évaluer le rôle des forces mixtes Tchad-Soudan, ajoutant que s'il n'y a pas d'intérêt de la maintenir, le Soudan demandera sa dissolution.



"Le Tchad est un pays frère et ami mais le Soudan regrette que ce ne soit pas la première fois que le territoire soudanais soit victime d'incursions des hommes armés en provenance du Tchad qui tuent et pillent les biens des soudanais avant de se replier au Tchad", a déploré le général Mahamat Hamdane Dagalo.



Une réunion d'urgence du conseil de sécurité et de défense a eu lieu au cours de la soirée, autour du président de la transition, le général Abdel-Fattah Al-Burhan. Le Soudan exige l'arrestation des auteurs de ces massacres et la restitution des biens volés.

Le Tchad remplace le gouverneur du Wadi-Fira



Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby a remplacé vendredi le gouverneur de la province du Wadi-Fira, frontalière au Soudan. L'officier Adoum Abdallah Tounissi cède sa place au général Ayoub Abdelkerim Abdoulaye.



Le général Ayoub Abdelkerim Abdoulaye a été réhabilité par décret du 29 juillet 2022 dans l'armée, au grade de général de brigade.



Membre fondateur de l'ex-mouvement rebelle Front uni pour le changement (FUC), il a regagné récemment le pays après 14 ans d'exil et a été reçu au Palais présidentiel le 21 juillet avec trois de ses compagnons.





