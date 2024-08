Soudan : déchiré par la guerre, le pays subit la famine dans certaines zones du Darfour

Dans son dernier rapport, le Comité d’examen de la famine du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) donne l’alerte. Composé d’agences des Nations Unies, de partenaires régionaux et d’organisations d’aide, ce Comité classe l’insécurité alimentaire en cinq phases.



La cinquième phase concernant la famine, avec au moins une personne ou un ménage sur cinq souffrant d’un manque extrême de nourriture et confronté à la famine. Pour ce qui est du camp de Zamzam, il est situé à environ 12 kilomètres au sud d’El Fasher, capitale de l’État du Darfour-Nord, et représente l’un des plus grands camps de déplacés internes au Soudan, avec une population en croissance rapide au cours des dernières semaines pour atteindre au moins 500.000 personnes.



« L’ampleur des dégâts causés par l’escalade de la violence dans la ville d’El Fasher est profonde et déchirante », selon le rapport. Des affrontements persistants, intenses et généralisés ont forcé de nombreux habitants à chercher refuge dans des camps de déplacés, où ils sont confrontés à une dure réalité, indique le rapport.



Les services de base sont rares ou inexistants, ce qui aggrave les difficultés du déplacement. Le rapport indique que près de 320 000 personnes auraient été déplacées depuis la mi-avril à El Fasher. Entre 150.000 et 200.000 d’entre elles auraient rejoint le camp de Zamzam à la recherche de sécurité, de services de base et de nourriture depuis la mi-mai.



« Les principaux facteurs de la famine dans le camp de Zamzam sont le conflit et le manque d’accès humanitaire, deux facteurs qui peuvent être immédiatement corrigés avec la volonté politique nécessaire », selon le rapport de l’IPC. Les restrictions à l’accès humanitaire, notamment les obstacles intentionnels imposés par les parties prenantes au conflit, ont gravement limité la capacité des organisations humanitaires à intensifier efficacement leurs efforts de réponse.



Le nouveau rapport comprend un ensemble de recommandations à l’intention des partenaires humanitaires et des décideurs pour changer de cap. Le conflit étant le facteur prédominant à l’origine de cette famine, le rapport recommande que tous les moyens soient explorés de manière exhaustive pour réduire ou résoudre le conflit sous-jacent entre les parties impliquées au Soudan.



La cessation des hostilités, conjuguée au rétablissement durable de l’accès humanitaire, est essentielle pour atténuer la détérioration de la sécurité alimentaire, de la nutrition et des conditions de santé auxquelles sont confrontées les populations de la localité d’El Fasher et de tout le Soudan, indique le rapport.



Pendant une période allant d’août à octobre 2024, l’IPC a averti que la situation pourrait encore s’aggraver en raison d’un manque persistant d’accès à la nourriture, d’un risque accru de maladies infectieuses et d’un accès très limité aux services de soins de santé et de nutrition.



L’IPC a déclaré qu’il y aurait un risque accru de maladies d’origine hydrique, la possibilité d’une épidémie de rougeole en raison d’une faible couverture vaccinale et une incidence accrue du paludisme associée à la saison des pluies.