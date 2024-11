Soudan du Sud : Salva Kiir et le vice-président Riek Machar évaluent la mise en œuvre de l'accord de paix revitalisé

Les deux dirigeants ont souligné l'importance de la coopération entre le Sud-Soudan et le Soudan pour garantir la stabilité économique et politique dans la région. Ils ont également abordé des stratégies pour surmonter les obstacles liés à la mise en œuvre de l'accord, en mettant l'accent sur la nécessité de renforcer les infrastructures et de promouvoir le dialogue entre les différentes parties prenantes.





Cette réunion est un pas important vers la consolidation de la paix et la relance économique dans le pays, qui a longtemps été affecté par des conflits internes.