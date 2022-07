Soudan du Sud : le manque de financement freine l'aide humanitaire (ONU)

Selon l’ONU, plus de 400 millions de dollars américains sont nécessaires de toute urgence pour fournir des services humanitaires minimums afin de répondre aux besoins immédiats de la population. Si ces lacunes de financement ne sont pas comblées urgemment, des millions de personnes parmi les plus vulnérables risquent de ne plus avoir accès à l’aide humanitaire vitale et à la protection.



« Le contexte humanitaire au Soudan du Sud est décourageant, dans un état jamais vu. Tout manque, y compris la protection des femmes et des filles, la nourriture, la nutrition et les abris. Plus de 2 millions de personnes sont déplacées et l’absence de financement signifie que ceux se trouvant dans des camps pourraient se retrouver dans un besoin critique d’eau, d’assainissement et d’hygiène, ainsi que de services de santé », a déclaré dans un communiqué Sara Beysolow Nyanti, Coordinatrice humanitaire des Nations Unies pour le Soudan du Sud, prévenant que « le manque de sûreté et de sécurité ne fera qu’aggraver ces risques ».