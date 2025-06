Soudan : l’ONU appelle à un embargo sur les armes et à des poursuites pour crimes contre les civils

La guerre civile au Soudan s’intensifie avec des conséquences dévastatrices pour les civils, a alerté mardi la Mission internationale indépendante d’établissement des faits de l’ONU sur le Soudan, appelant la communauté internationale à faire respecter l’embargo sur les armes et à tenir les auteurs de graves violations des droits humains pour responsables.



« Soyons clairs : le conflit au Soudan est loin d’être terminé », a déclaré Mohamed Chande Othman, président de la mission, dans un communiqué. « L’ampleur des souffrances humaines ne cesse de s’aggraver. La fragmentation du pouvoir, la militarisation de la société et l’implication d’acteurs étrangers alimentent une crise de plus en plus meurtrière.»



La guerre entre les Forces armées soudanaises (FAS) et les Forces de soutien rapide (FSR), déclenchée en avril 2023, a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé plus de 13 millions de personnes et détruit des hôpitaux, des habitations et des marchés. La mission affirme avoir documenté « une utilisation accrue d’armes lourdes dans les zones peuplées et une forte augmentation des violences sexuelles et sexistes », ainsi que des attaques systématiques contre les hôpitaux et les opérations humanitaires.



« Ce qui a commencé comme une crise politique et sécuritaire est devenu une urgence en matière de droits humains, marquée par des crimes internationaux qui entachent tous les belligérants », a déclaré Mona Rishmawi, membre de la mission. « Les civils continuent de payer le prix fort de la montée des violences et des hostilités. »



Les FSR et les FAS ont toutes deux intensifié les attaques de représailles, y compris des massacres, des actes de torture et des exécutions, selon la mission. L’accès humanitaire est également « instrumentalisé », entraînant une famine dans des régions comme le Darfour.



« L’impunité n’est pas une option ; la justice est la pierre angulaire d’une paix durable », a souligné Joy Ngozi Ezeilo, autre membre de la mission. « La justice doit être exigée et intégrée activement aux accords de paix. » Othman a conclu : « Nous appelons tous les États à respecter leurs obligations légales à commencer par l’application totale de l’embargo sur les armes, imposé par la résolution 1556 du Conseil de sécurité. »