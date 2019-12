ACTUALITES Soudan: le Conseil adopte des conclusions

- 9 Décembre 2019 modifié le 1 Janvier 1970





Télécharger le logo

Le Conseil a adopté ce jour des conclusions sur le Soudan, dans lesquelles il reconnaît l'occasion historique que la transition politique qui s'est engagée au Soudan offre pour œuvrer à l'avènement d'un pays pacifique, démocratique et prospère. Dans les conclusions, le Conseil souligne que la réussite du Soudan demeure cruciale pour la stabilité dans la Corne de l'Afrique et dans la région au sens large et réaffirme que l'UE reste déterminée, en tant que partenaire de premier plan, à accompagner le Soudan sur la voie de ses réformes politiques, économiques et sociales, afin que la transition vers la démocratie s'opère avec succès. Le Conseil souligne également que, afin de garantir la stabilité à long terme du pays, la transition devrait associer toutes les composantes de la société, notamment les femmes, les jeunes et les populations des régions particulièrement touchées par le conflit et la marginalisation. L'importance que revêt la société civile est également rappelée. À cet égard, le Conseil rappelle que seul un véritable gouvernement civil, investi d'une réelle autorité décisionnelle, gagnera la confiance du peuple soudanais et jettera les bases de réformes significatives. L'UE reste prête à soutenir un processus de paix dirigé par les Soudanais, en coordination avec les partenaires régionaux, en particulier l'Union africaine. Tout en constatant que d'importantes réformes macroéconomiques sont nécessaires pour relancer l'économie soudanaise et la placer sur la voie d'une croissance inclusive et durable, le Conseil note que l'UE se tient prête à soutenir les projets du gouvernement de transition à cet égard. Tout en se félicitant des mesures prises récemment par le gouvernement de transition, le Conseil indique, dans ces conclusions, que l'UE demeure préoccupée par la détérioration de la situation humanitaire, aggravée par un nombre élevé de réfugiés et de personnes déplacées à l'intérieur du pays. L'UE appelle les autorités soudanaises à lever les obstacles bureaucratiques auxquels continuent de se heurter les acteurs de l'aide humanitaire et du développement. Distribué par APO Group pour Council of the European Union.



Source : Source : https://www.africa-newsroom.com/press/sudan-counci...





Dans la même rubrique : < > Soudan: le Conseil adopte des conclusions Sudão: Conselho adota conclusões Sudan: Council adopts conclusions