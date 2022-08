Soudan : le bilan des inondations monte à 89 morts

Le Conseil suprême de La Défense civile affirme avoir besoin d'une coordination et d'une coopération conjointe entre les différents secteurs et ministères pour fournir une aide à chaque région selon ses besoins, mais aussi fournir les équipements de réhabilitation.



Le ministère de la Santé a fourni des aides en médicaments et en équipement pour lutter contre des maladies. Des salles d'urgence et des comités sont aménagés pour superviser et coordonner les opérations.



Selon l'Agence météorologique, de fortes pluies sont attendues dans les jours à venir, ce qui pourrait entraîner une hausse du niveau du Nil.