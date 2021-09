Soudan : le président de la transition rencontre l'armée après l'échec du coup d'État

​Il s'est félicité de l'action des forces régulières aux côtés du peuple pour "protéger la période de transition et la démocratisation dans le pays", notant que "toutes les unités des forces armées sont unies derrière cet objectif".



Le général Abdel Fattah Al-Burhan a appelé les forces politiques du pays à l'unité et la cohérence à travers les initiatives entreprises pour construire le Soudan, soulignant que le processus de construction, la protection et la stabilisation du pays est une responsabilité partagée entre les militaires, les civils et le peuple soudanais derrière eux.



"Vous êtes les gardiens de la transition démocratique du pays", a déclaré Al-Burhan aux unités blindées de l'armée. Il a rassuré que de grands efforts sont faits pour améliorer les conditions économiques.



Le coup d'État aurait été instigué par des proches de l'ex-président Omar El-Béchir. La situation est sous contrôle, selon les autorités.