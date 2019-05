Soudan : une première apparition d’El Bechir depuis sa destitution

L’ancien président Hassan Omar El Béchir est apparu allongé sur un lit, à côté d’un médecin, pour la première fois depuis sa destitution par l’armée, dans une image diffusée par la presse. Le lieu où l'image a été prise n'est pas précisé mais il pourrait s'agir d'un hôpital ou d'un lieu de détention.El Béchir a le regard fixé vers l'objectif de la caméra qui le filme, et porte des lunettes. Il n'est plus apparu en public depuis sa destitution le 11 avril dernier.Le président déchu aurait été victime d'un AVC qui a été maitrisé par cinq médecins. L'état de santé d'El Béchir s'est amélioré et les manifestants ont exigé du conseil militaire de transition de démontrer par des images sa présence effective en prison.Pour des raisons sécuritaires, le conseil militaire a refusé dans un premier temps à la presse de filmer le lieu exact de détention d'El Béchir, de peur qu'il ne soit pris d'assaut. Avant-hier, le porte-parole de du conseil militaire a annoncé l'autorisation des visites à El Béchir, que ce soit par sa famille ou la presse, répondant favorablement à une demande adressée préalablement par son entourage.