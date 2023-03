Souveraineté nationale : le Tchad justifie la nationalisation des actifs pétroliers d'Esso

Le projet de loi, présenté par le ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie, Djerassem Le Bemadjiel,a pour objectif de nationaliser les actifs et les droits des sociétés exerçant ou ayant exercé au Tchad dans le cadre de l'exploitation et de la production pétrolière, ainsi que de l'élevage transportant le pétrole tchadien.



Le gouvernement tchadien justifie cette décision en expliquant que Esso Tchad a fait part de son intention de quitter le Tchad dès 2021, et que le gouvernement avait pris acte de cette décision. Par la suite, la société Esso a proposé la vente de ses actifs et droits à une entreprise inconnue au Tchad dénommée Savana. Cependant, selon les conventions pétrolières et les lois en République du Tchad, une telle cession doit obtenir l'aval préalable de l'État qui vérifie que l'entreprise a les capacités techniques et financières à gérer le pétrole tchadien.



Cette décision a été prise à la suite de la tentative d'Esso et de Savana d'imposer cette dernière comme partenaire à la République du Tchad.