Sport : le Tchad sollicite l’expertise de la Côte d’Ivoire pour sa fédération de football

Le Tchad sollicite l’expertise de la Côte d’Ivoire, pour le développement du football local, et la mise en place d’une Fédération de football forte, a indiqué le 05 février 2024 à Abidjan, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Bravo Ouahidou, au terme d’une audience que lui a accordée le Premier ministre, Robert Beugré Mambé.



« Nous sommes porteur d’un message du Premier ministre Succès Masra à son homologue ivoirien, Robert Beugré Mambé, pour solliciter l’expertise de la Côte d’Ivoire à la mise en place de notre fédération de football. Un domaine dans lequel le Tchad éprouve quelques difficultés », a déclaré Bravo Ouahidou, dans des propos rapportés par la Primature de Côte d’Ivoire.



Selon lui, le Tchad résoudra ce problème avec l’expérience de la Côte d’Ivoire pour installer une instance de football forte, et ce, avec l’aide de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et de la Confédération Africaine de Football (CAF).



Le ministre délégué chargé des Sports et du Cadre de Vie, Adjé Silas Metch a pris part à cette audience.