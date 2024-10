Sport : les SAO du Tchad, « à tout prix » une victoire pour se rapprocher de la qualification

Dans une compétition comme les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), chaque match compte, comme une finale. Et il faut absolument gagner pour se qualifier. Mais, pour le moment, l'équipe nationale du Tchad, après trois journées des éliminatoires de la Can 2025, ne fait pas bonne figure.



Le Tchad est avant dernier du classement du groupe G avec deux points, notamment deux matchs nuls contre la Zambie et la Sierra Leone, et une défaite face à la Côte d'Ivoire. Pourtant, on aurait pu gagner les deux matchs face à la Sierra Leone et la Zambie, compte tenu la forme des adversaires, mais hélas, les SAO ont sombré tout au long de chacune de ces deux rencontres.



Les attaquants n'ont pas de jambes pour marquer. C'est regrettable, aussi bien que la Sierra Leone comme la Zambie étaient prenables. Malheureusement, il faut toujours chercher des excuses. Si la balle est ronde, elle ne tourne pas rond au sein de l'équipe nationale tchadienne, jusqu’à preuve du contraire, trois matchs, zéro but marqué.



Mais, l'espoir n'est pas perdu puisque la Côte d'Ivoire est première du groupe G avec 9 points, notamment 3 trois victoires consécutives. Cependant, pour rester dans la course, la prochaine bataille contre la Zambie doit nécessairement se solder par une victoire, permettant ainsi à l’équipe nationale de se repositionner pour la suite.



Toutefois, certains pensent que c’est faisable, tandis que d’autres avancent qu’il ne faut pas faire d’illusion. Bien que les SAO du Tchad ont mal démarré ces éliminatoires, notamment avec un match nul à la première rencontre, il faut avoir la tête sur les épaules, tout en sachant que pour le prochain match contre la Zambie, l'équipe est condamnée à gagner si elle veut remonter dans le classement, et espérer une qualification.



C'est la seule option et la dernière chance pour l'équipe nationale tchadienne d'obtenir son billet d'accès dans le concert des nations africaines dans le domaine du football. Et ce serait une première fois dans l'histoire. En tout cas, un match nul n’est pas le meilleur choix et diminuera les chances de qualification. Seule la victoire compte, et fera la différence. Il faut impérativement jouer pour gagner.