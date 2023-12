Star Oil Group acquiert la société Total Marketing Tchad

Star Oil Group, est une compagnie mauritanienne, acteur régional présent dans les secteurs de l’importation, de la distribution et de la gestion logistique de produits pétroliers en Afrique de l’Ouest (en Mauritanie, Mali, Guinée, Sénégal, Gambie, Côte d’Ivoire et Niger).



A l’issue de cette cession, la société sera renommée Star Oil Tchad ; Au travers de cette acquisition, les filiales de la compagnie Star Oil Group deviennent les actionnaires de Total Marketing Tchad, société qui opère un important réseau de stations-service, des activités de commercialisation de produits pétroliers et de lubrifiants, ainsi que des activités de fourniture de carburant pour l’aviation.



L’activité, les obligations et les responsabilités de la Société se poursuivront dans les mêmes termes et conditions, sans discontinuité, au plan légal et juridique, financier et commercial, social et environnemental.