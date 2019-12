State Department Brings Partnership Opportunity Delegation to Ethiopia

During [Global Entrepreneurship Week](https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAxOTEyMTguMTQ0ODc1MTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5zdGF0ZS5nb3YvZ2xvYmFsLWVudHJlcHJlbmV1cnNoaXAtd2Vlay8_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.PUqMHHOOhOZx9lJH1uE9JOaTMceRTMsh-hOMf4YiRxg/br/73279502458-l), the U.S. [Department of… Read more on https://africa-newsroom.com/press/state-department-brings-partnership-opportunity-dele...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...